RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Валютні послаблення,
дерегуляція, кредитування: у...

Валютні послаблення, дерегуляція, кредитування: у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 06:53

Валютні послаблення, дерегуляція, кредитування: у...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують послабити валютні обмеження для експортерів. Міністерство економіки розробить нові критерії відповідності, які запрацюють після погодження з Національний банком України.

Дивися повний текст
Валютні послаблення, дерегуляція, кредитування: у Мінекономіки розповіли, як планують допомагати бізнесу
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98880
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 06:54

Нарешті до Голови Нацбанку дійшло що якщо не буде знижена облікова ставка і не буде доступного кредитування для економіки України крах на торгівліОВДП,та депозитних сертифікатами Державу не відновив,Ганьба таким горе керівникам НБУ
pankovic_sergij
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 16.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці обирають валютні депозити: в чому причина
R2 » Сер 22 лют, 2023 08:53
1 333
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лют, 2023 08:53
Investor_K
Валютні депозити за курсом НБУ: клієнти ПриватБанку...
R2 » Пон 02 січ, 2023 17:10
3 530
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 січ, 2023 23:49
soups65d542
У НБУ вважають, що валютні обмеження мають бути... 1, 2
R2 » Чет 14 лип, 2022 12:27
19 3397
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лип, 2022 19:23
wtf

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3957)
31.03.2023 08:21
Кредобанк (882)
31.03.2023 08:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.