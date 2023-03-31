Скільки вони зараз платять своїм приватним вкладникам, — у свіжому огляді «Мінфіна».
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Приват підвищив ставки на довгі депозити
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:38
Приват підвищив ставки на довгі депозити
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Дивися повний текст
Приват підвищив ставки на довгі депозити
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