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В Україні самокати та моноколеса
визнали транспортними...

В Україні самокати та моноколеса визнали транспортними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 22:50

В Україні самокати та моноколеса визнали транспортними...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами. Відповідний законопроєкт №8172 підписав президент Володимир Зеленський

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В Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами: що це означає
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 22:50

Объяснятель... Водителями управляющие самокатами станут, когда у них права появятся. ПДД в этом плане точен и категоричен. Так что не очень понятно что поменялось. Транспортными средствами и так они были. Электросамокаты - мопедами. Моноколёса - ХЗ чем потому, что мопед обязан быть двухколёсным.
moveton
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