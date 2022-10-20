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У Харкові наклали арешт на
майно банка-банкрута, яким...

У Харкові наклали арешт на майно банка-банкрута, яким...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:49

У Харкові наклали арешт на майно банка-банкрута, яким...

Пропонуємо до обговорення:
Працівники ДБР викрили протиправну фінансову оборудку з нерухомістю харківського комерційного банку, що перебуває у процедурі ліквідації. Вартість нерухомості оцінюється у 360 мільйонів гривень.

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У Харкові наклали арешт на майно банка-банкрута, яким заволоділи афільовані з громадянами рф компанії — ДБР
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 18:49

Працівники ДБР викрили протиправну фінансову оборудку з нерухомістю харківського комерційного банку, що перебуває у процедурі ліквідації.
Мегабанк что ли?
Sanyok77
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