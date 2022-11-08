Finance.ua: Нове покоління системи електронних платежів:...

«Одна з найбільших міграцій, яку будь-коли здійснювали фінансові установи України»
З 1 квітня 2023 року запрацювало нове покоління Системи електронних платежів (далі – СЕП) Національного банку України. Відтепер система функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та може проводити міжбанківські платежі у національній валюті 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік – без перерви на вихідні або святкові дні.
Дивися повний текст Нове покоління системи електронних платежів: що змінилося для банків та українців