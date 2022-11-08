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Finance.ua: Нове покоління
системи електронних платежів:...

Finance.ua: Нове покоління системи електронних платежів:...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 04 кві, 2023 13:24

Finance.ua: Нове покоління системи електронних платежів:...

Пропонуємо до обговорення:
«Одна з найбільших міграцій, яку будь-коли здійснювали фінансові установи України»
З 1 квітня 2023 року запрацювало нове покоління Системи електронних платежів (далі – СЕП) Національного банку України. Відтепер система функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та може проводити міжбанківські платежі у національній валюті 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік – без перерви на вихідні або святкові дні.

Дивися повний текст Нове покоління системи електронних платежів: що змінилося для банків та українців
D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 кві, 2023 13:25

"Але депозити після закінчення будуть падати на карткові та поточні рахунки, не чекаючи понеділка, і клієнти зможуть ними повноцінно розпоряджатися" - маленькое замечание: карточных счетов нет с 2018 года. Сейчас все счета текущие (2620). Ранее были ещё и карточные 2625, но их убрали и заменили на 2620.
Sanyok77
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