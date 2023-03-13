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Криптовалюта Bitcoin стала
найефективнішим активом у світі

Криптовалюта Bitcoin стала найефективнішим активом у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 кві, 2023 13:48

Криптовалюта Bitcoin стала найефективнішим активом у світі

Пропонуємо до обговорення:
За даними видання Bloomberg, Bitcoin став найефективнішим активом у першому кварталі 2023 року. Динаміка BTC затьмарила найпопулярніші активи — з початку року Bitcoin перевершив за прибутковістю S&P 500, золото, нерухомість і Nasdaq 100.

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Криптовалюта Bitcoin стала найефективнішим активом у світі
R2
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