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Конфіскація авто та штраф
до 68 тисяч: за що водії...

Конфіскація авто та штраф до 68 тисяч: за що водії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 кві, 2023 21:04

Конфіскація авто та штраф до 68 тисяч: за що водії...

Пропонуємо до обговорення:
Українських водіїв хочуть карати жорсткіше, але не всіх, а тих хто керує автомобілем у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння. Відповідний законопроєкт №9076 про посилення відповідальності був зареєстрований у Верховній Раді України.

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Конфіскація авто та штраф до 68 тисяч: за що водії можуть отримати
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