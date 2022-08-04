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Рада повернула доплати
військовим у 30 тис. грн

Рада повернула доплати військовим у 30 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 кві, 2023 15:09

Рада повернула доплати військовим у 30 тис. грн

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада проголосувала за повернення премії в 30 тисяч гривень військовим.

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Рада повернула доплати військовим у 30 тис. грн
R2
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от поліцейські в цьому переліку лишні ...
bloodangelif
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