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Рада повернула доплати військовим у 30 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 кві, 2023 15:09
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада проголосувала за повернення премії в 30 тисяч гривень військовим.
Дивися повний текст Рада повернула доплати військовим у 30 тис. грн
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Додано: Пон 10 кві, 2023 15:09
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Додано: Пон 10 кві, 2023 15:23
от поліцейські в цьому переліку лишні ...
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bloodangelif
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Додано: Пон 10 кві, 2023 15:40
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