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В бюджеті немає коштів на щомісячну виплату захисникам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 кві, 2023 10:18
Пропонуємо до обговорення:
Рішення Верховної Ради повернути виплату додаткових 30 тис. грн на місяць окремим категоріями захисників не може бути реалізовано в спосіб, який запропонували парламентарі.
Дивися повний текст В бюджеті немає коштів на щомісячну виплату захисникам «повернутих» 30 тис. грн
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