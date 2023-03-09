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За скільки років можна
заробити мільйон доларів...

За скільки років можна заробити мільйон доларів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 кві, 2023 09:28

За скільки років можна заробити мільйон доларів...

Пропонуємо до обговорення:
Люди часто не замислюються над тим, скільки грошей вони заробили протягом десятків років праці.

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За скільки років можна заробити мільйон доларів (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 кві, 2023 09:28

от якби ще врахували мінімально необхідні витрати у відповідних країнах, тоді було б цікавіше і інформативніше
l_e_x
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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