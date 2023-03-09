Люди часто не замислюються над тим, скільки грошей вони заробили протягом десятків років праці.
Дивися повний текст
За скільки років можна заробити мільйон доларів (інфографіка)
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 кві, 2023 09:28
За скільки років можна заробити мільйон доларів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
За скільки років можна заробити мільйон доларів (інфографіка)
Додано: Чет 13 кві, 2023 09:28
от якби ще врахували мінімально необхідні витрати у відповідних країнах, тоді було б цікавіше і інформативніше
|