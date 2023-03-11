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Долар може підскочити до 45 гривень - думка експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 кві, 2023 19:24
Пропонуємо до обговорення:
До кінця 2023 року курс долара в Україні може бути на рівні від 36 до навіть 45 гривень. Таку думку в інтерв'ю ТСН висловив професору, ректору Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.
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Додано: П'ят 14 кві, 2023 19:25
добрий прогноз, ще вірогідніше буде від 20-60 грн. за дол.
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