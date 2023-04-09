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10 міст світу, які слід
обов'язково відвідати навесні

10 міст світу, які слід обов'язково відвідати навесні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 кві, 2023 11:42

10 міст світу, які слід обов'язково відвідати навесні

Пропонуємо до обговорення:
Весна - чудова пора року для подорожей. Було названо найкраще місто у світі, яке варто відвідати протягом сезону, але британські туристи можуть бути там небажаними.

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10 міст світу, які слід обов'язково відвідати навесні
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 кві, 2023 11:42

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Investor_K
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