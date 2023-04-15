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В Україні прогнозують суттєве
збільшення виробництва...

В Україні прогнозують суттєве збільшення виробництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 кві, 2023 09:14

В Україні прогнозують суттєве збільшення виробництва...

Пропонуємо до обговорення:
Виробництво соняшникової олії в Україні у 2023/24 МР може збільшитися на 11% відносно рівня поточного сезону, досягши приблизно 5 млн тонн.

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В Україні прогнозують суттєве збільшення виробництва соняшникової олії
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 кві, 2023 09:15

Може здешевшає олія і в Україні?
andriymak
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