Виробництво соняшникової олії в Україні у 2023/24 МР може збільшитися на 11% відносно рівня поточного сезону, досягши приблизно 5 млн тонн.
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В Україні прогнозують суттєве збільшення виробництва соняшникової олії
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Додано: Пон 17 кві, 2023 09:14
В Україні прогнозують суттєве збільшення виробництва...
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Дивися повний текст
В Україні прогнозують суттєве збільшення виробництва соняшникової олії
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