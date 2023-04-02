Біженців з України мають переселити в доступне житло. Українці переїжджають у приміщення колишнього аеропорту Тегель.
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У Берліні почали масово виселяти українських біженців з готелів та хостелів
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Додано: Пон 17 кві, 2023 12:13
У Берліні почали масово виселяти українських біженців з...
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У Берліні почали масово виселяти українських біженців з готелів та хостелів
Додано: Пон 17 кві, 2023 12:13
Будем надеяться, что компенсация будет такой что можно будет купить жилье равнозначное утраченному.А не вместо скажем девушки , в которой жили до войны да́дут столько что и однушку не купишь.
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