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У Берліні почали масово виселяти
українських біженців з...

У Берліні почали масово виселяти українських біженців з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 кві, 2023 12:13

У Берліні почали масово виселяти українських біженців з...

Пропонуємо до обговорення:
Біженців з України мають переселити в доступне житло. Українці переїжджають у приміщення колишнього аеропорту Тегель.

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У Берліні почали масово виселяти українських біженців з готелів та хостелів
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Повідомлення Додано: Пон 17 кві, 2023 12:13

Будем надеяться, что компенсация будет такой что можно будет купить жилье равнозначное утраченному.А не вместо скажем девушки , в которой жили до войны да́дут столько что и однушку не купишь.
alla_borisowa_2019
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