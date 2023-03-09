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Плюс 30–40%: яким може бути тариф на електроенергію у травні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 кві, 2023 08:48
Пропонуємо до обговорення:
В Україні розглядають варіанти підняття ціни на електроенергію для населення. Відтак українці можуть платити вже у травні за кіловат-годину більше ніж 5,5 гривні, пише видання "Українська енергетика".
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Додано: Сер 19 кві, 2023 08:48
Черговий костиль. Потрібен ринковий тариф. І субсидія малозабезпеченим.
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