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Штраф, в'язниця чи фронт: що загрожує чоловікам, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 кві, 2023 09:36
Пропонуємо до обговорення:
З 24 лютого 2022 року в Україні введено режим воєнного стану, який має певний ряд обмежень для громадян. Серед них і заборона на виїзд за кордон для чоловіків, які досягли призовного віку (від 18 до 60 років). Залишити країну може лише певна категорія чоловіків і виключно при наявності підтверджувальних документів.
Дивися повний текст Штраф, в'язниця чи фронт: що загрожує чоловікам, які виїхали за кордон незаконно
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Додано: Сер 19 кві, 2023 09:37
Не розумію, навіщо в армії ті, хто хочуть втікти?
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Sergius
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Ірина_
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