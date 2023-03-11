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Підвищення тарифу на
електроенергію неминуче, – НКРЕКП

Підвищення тарифу на електроенергію неминуче, – НКРЕКП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 кві, 2023 12:05

Підвищення тарифу на електроенергію неминуче, – НКРЕКП

Пропонуємо до обговорення:
Уже наприкінці квітня або у травні НКРЕКП озвучить нові тарифи на електроенергію для українців. Тариф для населення буде все ще нижчим, ніж для бізнесу.

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Підвищення тарифу на електроенергію неминуче, – НКРЕКП
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 кві, 2023 12:05

Непонятно. Писали, что Украина начала экспортировать электроэнергию. Значит, ее в избытке. Зачем же повышать тарифы населению?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 кві, 2023 12:23

  Hella написав:Непонятно. Писали, что Украина начала экспортировать электроэнергию. Значит, ее в избытке. Зачем же повышать тарифы населению?

а как это связано?
Если в стране будет избыток Mercedes-Maybach, они что, станут в два раза дешевле?

Люди, наверное, в школу не ходили, где рассказывали, что каждый товар имеет свою себестоимость
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 кві, 2023 12:26

Re: Підвищення тарифу на електроенергію неминуче, – НКРЕКП

Примат написав:
  Hella написав:Непонятно. Писали, что Украина начала экспортировать электроэнергию. Значит, ее в избытке. Зачем же повышать тарифы населению?

а как это связано?
Если в стране будет избыток Mercedes-Maybach, они что, станут в два раза дешевле?

Люди, наверное, в школу не ходили, где рассказывали, что каждый товар имеет свою себестоимость
Звісно, а якщо заборона на їх експорт, то і в більше разів подешевшають
GALeon
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