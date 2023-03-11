Уже наприкінці квітня або у травні НКРЕКП озвучить нові тарифи на електроенергію для українців. Тариф для населення буде все ще нижчим, ніж для бізнесу.
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Підвищення тарифу на електроенергію неминуче, – НКРЕКП
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Додано: Чет 20 кві, 2023 12:05
Підвищення тарифу на електроенергію неминуче, – НКРЕКП
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Підвищення тарифу на електроенергію неминуче, – НКРЕКП
Додано: Чет 20 кві, 2023 12:05
Непонятно. Писали, что Украина начала экспортировать электроэнергию. Значит, ее в избытке. Зачем же повышать тарифы населению?
Додано: Чет 20 кві, 2023 12:23
а как это связано?
Если в стране будет избыток Mercedes-Maybach, они что, станут в два раза дешевле?
Люди, наверное, в школу не ходили, где рассказывали, что каждый товар имеет свою себестоимость
Додано: Чет 20 кві, 2023 12:26
Re: Підвищення тарифу на електроенергію неминуче, – НКРЕКП
Звісно, а якщо заборона на їх експорт, то і в більше разів подешевшають
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