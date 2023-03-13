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В ОП назвали основний
рушій економіки цього року

В ОП назвали основний рушій економіки цього року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 кві, 2023 18:02

В ОП назвали основний рушій економіки цього року

Пропонуємо до обговорення:
Іпотека в цьому році стане основним рушієм економіки.

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В ОП назвали основний рушій економіки цього року
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 кві, 2023 18:02

Вся стаття - самі "перли".
Перша орієнтовна цифра в 20 тис договорів на рік - це ніякі не мільйони м2, трохи більше 1 млн м2 якщо середню площу квартири оцінювати в 50-70 м2

До 2022 один тільки Київ в рік вводив в експлуатацію більше. А це ж оцінка на всю країну.

Без програм компенсації відсотків зараз цю тему не запустити, а це вже залучення грошей платників податків в першу чергу, а не банків.

Вливання в економіку на такому об'ємі - мізерні. Щоб казати про "рушій економіки", треба разів в 10 більше
Faceless
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