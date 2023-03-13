Іпотека в цьому році стане основним рушієм економіки.
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В ОП назвали основний рушій економіки цього року
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Додано: Чет 20 кві, 2023 18:02
В ОП назвали основний рушій економіки цього року
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В ОП назвали основний рушій економіки цього року
Додано: Чет 20 кві, 2023 18:02
Вся стаття - самі "перли".
Перша орієнтовна цифра в 20 тис договорів на рік - це ніякі не мільйони м2, трохи більше 1 млн м2 якщо середню площу квартири оцінювати в 50-70 м2
До 2022 один тільки Київ в рік вводив в експлуатацію більше. А це ж оцінка на всю країну.
Без програм компенсації відсотків зараз цю тему не запустити, а це вже залучення грошей платників податків в першу чергу, а не банків.
Вливання в економіку на такому об'ємі - мізерні. Щоб казати про "рушій економіки", треба разів в 10 більше
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