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Коли приходять гроші для
ВПО: терміни виплат 2023

Коли приходять гроші для ВПО: терміни виплат 2023
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 кві, 2023 10:25

Коли приходять гроші для ВПО: терміни виплат 2023

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які від 24 лютого 2022 року вимушено покинули свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами, мають право на грошові виплати від держави.

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Коли приходять гроші для ВПО: терміни виплат 2023
R2
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