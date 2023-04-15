Українці, які від 24 лютого 2022 року вимушено покинули свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами, мають право на грошові виплати від держави.
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Коли приходять гроші для ВПО: терміни виплат 2023
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Додано: Суб 22 кві, 2023 10:25
Коли приходять гроші для ВПО: терміни виплат 2023
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Коли приходять гроші для ВПО: терміни виплат 2023
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