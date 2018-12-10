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Finance.ua: Банківські перекази: якщо відправили гроші...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 24 кві, 2023 01:17
Пропонуємо до обговорення:
Чи вдасться повернути кошти?
Як часто ви надсилаєте перекази з картки на картку? А скільки разів ви надсилали подібні перекази незнайомим людям (наприклад, авансовий платіж за якийсь товар)? Чи завжди доходили гроші за призначенням?
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