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Finance.ua: Банківські перекази:
якщо відправили гроші...

Finance.ua: Банківські перекази: якщо відправили гроші...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Пон 24 кві, 2023 01:17

Finance.ua: Банківські перекази: якщо відправили гроші...

Пропонуємо до обговорення:
Чи вдасться повернути кошти?
Як часто ви надсилаєте перекази з картки на картку? А скільки разів ви надсилали подібні перекази незнайомим людям (наприклад, авансовий платіж за якийсь товар)? Чи завжди доходили гроші за призначенням?

Дивися повний текст Банківські перекази: якщо відправили гроші не туди
D2
 
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