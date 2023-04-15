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"Нова пошта" запропонує роботу українцям у Німеччині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 кві, 2023 18:52
Пропонуємо до обговорення:
Українська логістична компанія "Нова Пошта" планує відкрити відділення у Німеччині у квітні 2023 року. Вже шукають партнерів у низці німецьких міст та мають намір оголосити про набір персоналу.
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