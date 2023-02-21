Україна і Болгарія визначили як пріоритетний розвиток залізничного транспорту задля покращення сполучення між країнами.
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Україна і Болгарія визначили як пріоритетний розвиток залізничного транспорту
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Додано: Сер 26 кві, 2023 14:01
Україна і Болгарія визначили як пріоритетний розвиток...
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Дивися повний текст
Україна і Болгарія визначили як пріоритетний розвиток залізничного транспорту
Додано: Сер 26 кві, 2023 14:01
У України немає кордону з Болгарією через річку Дунай, та й взагалі немає сухопутного кордону. Міст або між Україною та Румунією через Дунай, або між Румунією та Болгарією через Дунай? Тоді чому обговорювали без Румунії?
Додано: Сер 26 кві, 2023 14:11
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