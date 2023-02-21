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Україна і Болгарія визначили
як пріоритетний розвиток...

Україна і Болгарія визначили як пріоритетний розвиток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 кві, 2023 14:01

Україна і Болгарія визначили як пріоритетний розвиток...

Пропонуємо до обговорення:
Україна і Болгарія визначили як пріоритетний розвиток залізничного транспорту задля покращення сполучення між країнами.

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Україна і Болгарія визначили як пріоритетний розвиток залізничного транспорту
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 кві, 2023 14:01

У України немає кордону з Болгарією через річку Дунай, та й взагалі немає сухопутного кордону. Міст або між Україною та Румунією через Дунай, або між Румунією та Болгарією через Дунай? Тоді чому обговорювали без Румунії?
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 кві, 2023 14:11

  salvydas написав:Тоді чому обговорювали без Румунії?


мост недешев
одна Румыния не потянет
cohan
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