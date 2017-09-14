Додано: Нед 23 лис, 2025 22:23

я зрозумів, пропагандист - це не образа. добре. але як на мене звертання на ти теж не образа, так що ........я зрозумів, пропагандист - це не образа. добре. але як на мене звертання на ти теж не образа, так що

нізменні інстинкти - це так. що ж тоді сказати про сучасну руську пропаганду? радянська базувалася хоч на утопічних, але красивих ідеях

тепер я нагадаю про Квебек. якось же співіснують, й з перекладами впоралися. тому нчого не заважало Україні в срср бути як Квебек в Канаді. але щось не склалося. тому зараз просто відновлюємо рівновагу, а далі подивимось. для молоді українська мова взагалі не проблема, в них немає цього - всі мають розмовляти зі мною по руські

це ж Раша - гадаю, не беруть в школу, й все. будуть вчитися на дому. хто у мусульман найбільш освічений - мулли? я гадаю, ці правильному навчать

ви свідомо перекручуєте. порівнюєте наших заробітчан зі схожою ментальністю, й хлопів з Центральної Азію з трошки нижчим рівнем освіти. й рівень володіння мови набагато вищий. проблема ще з релігійністю, яка провокує трошки неадекватну реакцію мусульман, особливо по відношенню до жінок - це одна з головних проблем. а хлопцям простіше дати собі раду. як там в шахах - декілька атак за білих

звертання на ти не образа.Но мы не англичане, у которых сегодня есть только "you". У нас есть "ты" и "вы".И есть вполне определённые правила их употребления. Что называется этикет.Можно, конечно, наплевать. Но я априори считаю, что здесь собрались приличные люди, а не дворовые босяки. Хотя это, к сожалению, не всегда оправдано.Так что смотрите...Современная росс. пропаганда построена на лжи.Тут нечего обсуждать.К сожалению, аналогия не годится.В Канаде всего 2 основных языка, которые обладают официальным статусом. Есть ещё масса языков, но они не обладают никаким статусом с точки зрения законов. Больше всего людей (более миллиона), для которых родной язык — севернокитайский язык и кантонский диалект. При населении 40 млн. При этом 18 % — билингвы, в равной степени владеющие обоими (англ. и фр.). Самая высокая пропорция билингвов — в Квебеке (46,4 %). Не знаю, какой % владеет обоими языками, пусть не в равной степени. Думаю высокая. А среди тех кому нужно, так, наверно, все. И не знаю, как в действительности решается вопрос с документами и пр. Возможно, в связи с хорошим знанием обоих языков вопрос вообще не стоит.Но это 2 языка. В Союзе, если говорить только о языках "республиканского значения", их было 15. Уж не говоря о всяких татарах.А вот сегодня, действительно, "нічого не заважає".А, может, не надо гадать?"це ж Раша" это, безусловно, сильный аргумент.Я не знаю, вы не знаете. Лучше не писать. Или сначала узнать.Кроме того, это может быть специально для того, чтобы мигранты не приезжали с семьями. Возможно, РФ в этом не заинтересована.Я ничего не перекручиваюВы слишком преувеличиваете достоинства наших заробитчан. Да, у мусульман есть некоторые особенности, но тоже люди. Далеко не все из них преступники. Так же, как наши далеко не все ангелы. А насчёт рівня володіння іноземними мовами вы что-то увлеклись. Разве что русским матерным. Это в совершенстве. Правда, не уверен, что среднеазиаты (бывшие наши) владеют хуже.P.s. Пока писал был очередной налёт и наблюдал очередной пожар.