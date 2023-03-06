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У Чехії назвали суму мінімальної гідної зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 кві, 2023 17:16
Пропонуємо до обговорення:
Мінімальна гідна заробітна плата за повний робочий день, що забезпечує потреби дорослого з дитиною, дозвілля та невеликі заощадження, досягла минулого року в Чеській Республіці 40 912 крон.
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Додано: Сер 26 кві, 2023 17:17
Краще б в долларах написали, нічого не зрозуміло.
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dokvasilenko
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Ірина_
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