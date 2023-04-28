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Ocean Plaza планують виставити на продаж за $100 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 кві, 2023 19:40
Пропонуємо до обговорення:
Частка ТРЦ Ocean Plaza, що конфіскована державою і оцінюється від $100 млн, буде виставлена на аукціон. Протягом двох тижнів уряд ухвалить рішення про передавання частки ТРЦ до Фонду держмайна.
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R2
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Додано: П'ят 28 кві, 2023 19:41
А что теперь будет с недостроем ?? Который там как бельмо
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alexeykodak
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