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10 машин, здатних розорити своїх власників на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 кві, 2023 21:44
Пропонуємо до обговорення:
Навіть при дбайливому відношенні, регулярному сервісному обслуговуванні та делікатному режимі водіння машини з дешевих компонентів та матеріалів не зможуть прослужити вам довгі роки
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