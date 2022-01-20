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10 машин, здатних розорити
своїх власників на...

10 машин, здатних розорити своїх власників на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 кві, 2023 21:44

10 машин, здатних розорити своїх власників на...

Пропонуємо до обговорення:
Навіть при дбайливому відношенні, регулярному сервісному обслуговуванні та делікатному режимі водіння машини з дешевих компонентів та матеріалів не зможуть прослужити вам довгі роки

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10 машин, здатних розорити своїх власників на обслуговуванні й запчастинах
R2
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