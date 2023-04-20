Уряд визначив шість населених пунктів, відбудова яких відбуватиметься експериментально – "комплексно й за новими принципами".
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В уряді назвали 6 міст, які відбудують \"краще, ніж було\"
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Додано: Пон 01 тра, 2023 09:51
В уряді назвали 6 міст, які відбудують "краще, ніж було"
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В уряді назвали 6 міст, які відбудують \"краще, ніж було\"
Додано: Пон 01 тра, 2023 09:51
м. Охтирку відбудовувати не будуть? Замість неї відбудують мажорські дачи у с. Циркуни за рахунок бюджету?
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