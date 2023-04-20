RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В уряді назвали 6 міст, які
відбудують "краще, ніж було"

В уряді назвали 6 міст, які відбудують "краще, ніж було"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 тра, 2023 09:51

В уряді назвали 6 міст, які відбудують "краще, ніж було"

Пропонуємо до обговорення:
Уряд визначив шість населених пунктів, відбудова яких відбуватиметься експериментально – "комплексно й за новими принципами".

Дивися повний текст
В уряді назвали 6 міст, які відбудують \"краще, ніж було\"
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98986
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 тра, 2023 09:51

м. Охтирку відбудовувати не будуть? Замість неї відбудують мажорські дачи у с. Циркуни за рахунок бюджету?
salvydas
 
Повідомлень: 55
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Компенсації за зруйноване житло: в уряді визначили... 1, 2
R2 » Чет 27 кві, 2023 12:14
10 1065
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 кві, 2023 13:45
khvostikgalina
У Чехії назвали суму мінімальної гідної зарплати
R2 » Сер 26 кві, 2023 17:16
1 176
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 кві, 2023 17:17
dokvasilenko
В ОП назвали основний рушій економіки цього року
R2 » Чет 20 кві, 2023 18:02
4 457
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 кві, 2023 21:21
kemeron1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (7829)
01.05.2023 10:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.