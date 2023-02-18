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Forbes оцінив вартість усіх
корисних копалин України

Forbes оцінив вартість усіх корисних копалин України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 тра, 2023 12:40

Forbes оцінив вартість усіх корисних копалин України

Пропонуємо до обговорення:
Природні ресурси – один із важливих факторів російської військової агресії, який часто залишається поза увагою.

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Forbes оцінив вартість усіх корисних копалин України
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Повідомлення Додано: Пон 01 тра, 2023 12:40

пффф... уголь этого добра везде хватает, вон даже в Украину его везли их Африки. Литий, титан, уран, внезапно газ и нефть (которые есть, но добывают крайне мало) и т.д. - вот это лакомый кусочек.
alex_dvornichenko
 
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