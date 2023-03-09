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Чи можна вести бізнес без
реєстрації ФОП: штрафи та наслідки

Чи можна вести бізнес без реєстрації ФОП: штрафи та наслідки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 тра, 2023 06:47

Чи можна вести бізнес без реєстрації ФОП: штрафи та наслідки

Пропонуємо до обговорення:
Останніми роками досить багато українців займаються підприємницькою діяльністю й найперше питання: що буде якщо не реєструвати ФОП і який штраф потім доведеться заплатити.

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Чи можна вести бізнес без реєстрації ФОП: штрафи та наслідки
R2
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