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ВР хоче запровадити великі
штрафи за експлуатацію...

ВР хоче запровадити великі штрафи за експлуатацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 тра, 2023 21:01

ВР хоче запровадити великі штрафи за експлуатацію...

Пропонуємо до обговорення:
До Верховної Ради внесли законопроєкт, що має на меті обмеження імпорту неякісних старих автомобілів з Європейського Союзу (ЄС) і передбачає введення великих штрафів за експлуатацію автомобілів, технічні характеристики яких не відповідають встановленим в Україні нормам.

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ВР хоче запровадити великі штрафи за експлуатацію вживаних авто
R2
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