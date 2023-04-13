Колишній гендиректор криптовалютної біржі BitMEX Артур Хейс припустив, що курс Bitcoin може злетіти до $ 1 млн через банкрутство фінансових установ США.
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Bitcoin спрогнозували досягнення $1 мільйона через банкрутство банків у США
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 07:43
Bitcoin спрогнозували досягнення $1 мільйона через...
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Дивися повний текст
Bitcoin спрогнозували досягнення $1 мільйона через банкрутство банків у США
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