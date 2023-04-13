RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Bitcoin спрогнозували
досягнення $1 мільйона через...

Bitcoin спрогнозували досягнення $1 мільйона через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 07:43

Bitcoin спрогнозували досягнення $1 мільйона через...

Пропонуємо до обговорення:
Колишній гендиректор криптовалютної біржі BitMEX Артур Хейс припустив, що курс Bitcoin може злетіти до $ 1 млн через банкрутство фінансових установ США.

Дивися повний текст
Bitcoin спрогнозували досягнення $1 мільйона через банкрутство банків у США
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99005
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюті Ethereum спрогнозували досягнення...
R2 » Суб 29 кві, 2023 13:18
1 164
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 кві, 2023 13:18
root
Штучний інтелект спрогнозував зростання Bitcoin до $...
R2 » Суб 22 кві, 2023 16:50
2 256
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 кві, 2023 17:34
reshetnikov_app
Голова Equity Management: Bitcoin сягне $10 млн на тлі...
R2 » Сер 12 кві, 2023 22:55
1 208
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 кві, 2023 04:21
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron