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Податки українцям невдовзі
перерахують: які та коли

Податки українцям невдовзі перерахують: які та коли
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:35

Податки українцям невдовзі перерахують: які та коли

Пропонуємо до обговорення:
В Україні до 1 липня змінять оподаткування для фізосіб-підприємців. Для них скасують пільгову податкову ставку у 2%, крім того, повернуть документальні перевірки та штрафи.

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Податки українцям невдовзі перерахують: які та коли
R2
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