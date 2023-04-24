В Україні до 1 липня змінять оподаткування для фізосіб-підприємців. Для них скасують пільгову податкову ставку у 2%, крім того, повернуть документальні перевірки та штрафи.
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Податки українцям невдовзі перерахують: які та коли
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:35
Податки українцям невдовзі перерахують: які та коли
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