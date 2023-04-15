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Покупці в США почали обирати дорожчі моделі iPhone
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 тра, 2023 09:57
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з останнім звітом дослідницької компанії Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), у 2023 році змінилася тенденція схильності покупців iPhone в США обирати більш доступні версії смартфона.
Дивися повний текст Покупці в США почали обирати дорожчі моделі iPhone
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 10:02
видать совсем с продажами плохо, выкатывать мудрую аналитику по одному бренду, как будто других не существует
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vitaliian
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