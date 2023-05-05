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Бельгія хоче спрямувати Україні
180 млрд євро активів рф

Бельгія хоче спрямувати Україні 180 млрд євро активів рф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 13:55

Бельгія хоче спрямувати Україні 180 млрд євро активів рф

Пропонуємо до обговорення:
Бельгія заморозила російські активи вартістю 180 мільярдів євро і планує направити отримані від них відсотки на відновлення України.

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Бельгія хоче спрямувати Україні 180 млрд євро активів рф
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 13:56

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cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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