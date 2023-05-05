Бельгія заморозила російські активи вартістю 180 мільярдів євро і планує направити отримані від них відсотки на відновлення України.
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Бельгія хоче спрямувати Україні 180 млрд євро активів рф
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 13:55
Бельгія хоче спрямувати Україні 180 млрд євро активів рф
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Дивися повний текст
Бельгія хоче спрямувати Україні 180 млрд євро активів рф
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