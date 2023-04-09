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Українці зобов'язані задекларувати
свої доходи: тих, хто...

Українці зобов'язані задекларувати свої доходи: тих, хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 тра, 2023 02:39

Українці зобов'язані задекларувати свої доходи: тих, хто...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які мали заповнити податкові декларації та не зробили цього, зобов'язані заплатити штраф у розмірі 340 грн.

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Українці зобов'язані задекларувати свої доходи: тих, хто не встиг, почнуть штрафувати
R2
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