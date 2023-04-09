Українці, які мали заповнити податкові декларації та не зробили цього, зобов'язані заплатити штраф у розмірі 340 грн.
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Українці зобов'язані задекларувати свої доходи: тих, хто не встиг, почнуть штрафувати
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Додано: Вів 09 тра, 2023 02:39
Українці зобов'язані задекларувати свої доходи: тих, хто...
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Дивися повний текст
Українці зобов'язані задекларувати свої доходи: тих, хто не встиг, почнуть штрафувати
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