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Криптобіржа Bittrex подала заяву про банкрутство на тлі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 тра, 2023 12:24
Пропонуємо до обговорення:
Криптобіржа Bittrex подала заяву про банкрутство через три тижні після того, як Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила її в роботі незареєстрованої біржі цінних паперів.
Дивися повний текст Криптобіржа Bittrex подала заяву про банкрутство на тлі розслідування регулятора
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Додано: Сер 10 тра, 2023 12:24
О, почалося, тестують на бітрексі. Далі ще буде веселіше.
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Ірина_
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