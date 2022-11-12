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Криптобіржа Bittrex подала
заяву про банкрутство на тлі...

Криптобіржа Bittrex подала заяву про банкрутство на тлі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2023 12:24

Криптобіржа Bittrex подала заяву про банкрутство на тлі...

Пропонуємо до обговорення:
Криптобіржа Bittrex подала заяву про банкрутство через три тижні після того, як Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила її в роботі незареєстрованої біржі цінних паперів.

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Криптобіржа Bittrex подала заяву про банкрутство на тлі розслідування регулятора
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2023 12:24

О, почалося, тестують на бітрексі. Далі ще буде веселіше.
root
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Модератори: Ірина_, Модератор

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