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Лише по трьох підакцизних
товарах бюджет недоотримав $1...

Лише по трьох підакцизних товарах бюджет недоотримав $1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2023 12:43

Лише по трьох підакцизних товарах бюджет недоотримав $1...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні втрати надходжень до бюджету від трьох підакцизних товарів – спирт, пальне та тютюн – оцінюються щонайменше в 1 млрд доларів.

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Лише по трьох підакцизних товарах бюджет недоотримав $1 мільярд – Гетманцев
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2023 12:44

Треба давно дати оцінку діяльності цього агента сивковича.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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