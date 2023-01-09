На сьогодні втрати надходжень до бюджету від трьох підакцизних товарів – спирт, пальне та тютюн – оцінюються щонайменше в 1 млрд доларів.
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Лише по трьох підакцизних товарах бюджет недоотримав $1 мільярд – Гетманцев
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Додано: Сер 10 тра, 2023 12:43
Лише по трьох підакцизних товарах бюджет недоотримав $1...
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Лише по трьох підакцизних товарах бюджет недоотримав $1 мільярд – Гетманцев
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