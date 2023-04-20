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«Укрпошта» розглядає підвищення
тарифів на доставку посилок

«Укрпошта» розглядає підвищення тарифів на доставку посилок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2023 18:12

«Укрпошта» розглядає підвищення тарифів на доставку посилок

Пропонуємо до обговорення:
«Укрпошта» перегляне свою тарифну політику й збільшить вартість своїх послуг для клієнтів. У компанії запевнили, що нові ціни залишиться доступними для українців.

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«Укрпошта» розглядає підвищення тарифів на доставку посилок
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2023 18:12

Без підвищення тарифів аж ніяк. Не розумію навіщо Укрпошта понад рік, точно не пригадаю, здійснювала безкоштовну доставку товарів, проданих на ОЛХ. Дуже багато посилок зовсім небідних людей доставлялося безкоштовно та й діючі тарифи доволі символічні.
Всюдиносапхайчик
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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