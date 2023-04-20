«Укрпошта» перегляне свою тарифну політику й збільшить вартість своїх послуг для клієнтів. У компанії запевнили, що нові ціни залишиться доступними для українців.
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«Укрпошта» розглядає підвищення тарифів на доставку посилок
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Додано: Сер 10 тра, 2023 18:12
«Укрпошта» розглядає підвищення тарифів на доставку посилок
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«Укрпошта» розглядає підвищення тарифів на доставку посилок
Додано: Сер 10 тра, 2023 18:12
Без підвищення тарифів аж ніяк. Не розумію навіщо Укрпошта понад рік, точно не пригадаю, здійснювала безкоштовну доставку товарів, проданих на ОЛХ. Дуже багато посилок зовсім небідних людей доставлялося безкоштовно та й діючі тарифи доволі символічні.
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