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По $1200 на місяць на сім'ю:
у Раді запропонували...

По $1200 на місяць на сім'ю: у Раді запропонували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 тра, 2023 13:32

По $1200 на місяць на сім'ю: у Раді запропонували...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували законопроект №9279 про основні засади забезпечення компенсацій жертвам збройної агресії російської федерації. Відповідний документ опубліковано на сайті парламенту.

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По $1200 на місяць на сім'ю: у Раді запропонували алгоритм російських компенсацій для українців
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 тра, 2023 13:32

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