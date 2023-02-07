Кабмін продовжує змінювати систему та правила оборонних закупівель в Україні. На час воєнного стану вони будуть розділені на дві групи.
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Шмигаль анонсував чергові зміни у правилах оборонних закупівель
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Додано: П'ят 12 тра, 2023 00:03
Шмигаль анонсував чергові зміни у правилах оборонних...
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Шмигаль анонсував чергові зміни у правилах оборонних закупівель
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