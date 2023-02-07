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Шмигаль анонсував чергові
зміни у правилах оборонних...

Шмигаль анонсував чергові зміни у правилах оборонних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 тра, 2023 00:03

Шмигаль анонсував чергові зміни у правилах оборонних...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін продовжує змінювати систему та правила оборонних закупівель в Україні. На час воєнного стану вони будуть розділені на дві групи.

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Шмигаль анонсував чергові зміни у правилах оборонних закупівель
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 тра, 2023 00:03

Шмыга, почём яйца армия покупает?
Языком чесать это Вы умелец...
hazanovich_alexey
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