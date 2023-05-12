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Інвестування у землю

Інвестування у землю
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  #12>
Повідомлення Додано: Вів 09 тра, 2023 19:45

Інвестування у землю

почну з цієї гілки
стало цікаво - багато дискусій про інвестиції в крипту, в нерухомість, в нерухомість за кордоном...

а чому ніхто не інвестує в землю. надто складно й ще незрозуміло? чи насправді, перші вже почали, але потиху, щоб не розігрівати ринок?

бо з точки зору отримання доходу земля більш привабливий актив, ніж нерухомість
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 тра, 2023 19:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:бо з точки зору отримання доходу земля більш привабливий актив, ніж нерухомість
Ринок ще новий, ні в кого нема досвіду таких інвестицій. Незрозуміло як адекватно оцінити та і негативний досвід інвестицій в кооперативи ніхто не відміняв.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 09 тра, 2023 20:09

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:бо з точки зору отримання доходу земля більш привабливий актив, ніж нерухомість
Ринок ще новий, ні в кого нема досвіду таких інвестицій. Незрозуміло як адекватно оцінити та і негативний досвід інвестицій в кооперативи ніхто не відміняв.

на першому етапі - вартість землі 1000-2000 дол за га в залежності від географії. оренда землі на рік - 150 дол за га. тобто з точки зору прибутку - поки що норм вартість.

Польша - 5 000 - 7 000 євро за га. це потенційна вартість в майбутньому
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 тра, 2023 20:22

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:бо з точки зору отримання доходу земля більш привабливий актив, ніж нерухомість
Ринок ще новий, ні в кого нема досвіду таких інвестицій. Незрозуміло як адекватно оцінити та і негативний досвід інвестицій в кооперативи ніхто не відміняв.

на першому етапі - вартість землі 1000-2000 дол за га в залежності від географії. оренда землі на рік - 150 дол за га. тобто з точки зору прибутку - поки що норм вартість.

Польша - 5 000 - 7 000 євро за га. це потенційна вартість в майбутньому

а податки які ?
lamal
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Повідомлення Додано: Вів 09 тра, 2023 21:19

  lamal написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Ринок ще новий, ні в кого нема досвіду таких інвестицій. Незрозуміло як адекватно оцінити та і негативний досвід інвестицій в кооперативи ніхто не відміняв.

на першому етапі - вартість землі 1000-2000 дол за га в залежності від географії. оренда землі на рік - 150 дол за га. тобто з точки зору прибутку - поки що норм вартість.

Польша - 5 000 - 7 000 євро за га. це потенційна вартість в майбутньому

а податки які ?

наскільки я знаю, поки що немає. ПДФО з орендної плати, коли здаєш в оренду, й той орендар сплачує

були якісь ідеї з податку на землю, але поки на рівні ідей.

я не такий вже спец по землі - просто стало цікаво, чому тут нікого не цікавить.
не так багато напрямків інвестицій в Україні.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 тра, 2023 21:46

Shaman бо як і серед житла є неліквідні ділянки. А ще орендарі можуть за кілька років виснажити грунт. І ще 150 способів невдало інвестувати
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2023 10:14

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:були якісь ідеї з податку на землю, але поки на рівні ідей.


Думки щодо земельних ділянок.

1. Податок не на рівні ідей, а на рівні Податкового кодексу України:
ПКУ:
274.1. Ставка податку за земельні ділянки, у тому числі право на які фізичні особи мають як власники земельних часток (паїв), нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель - не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

2. Цінність має певний масив, а не одна-дві ділянки десь посередині чи на окраїні.
Кому ви їх будете здавати в оренду, якщо не влаштує плата діючого орендаря?!

3. Як на мене, надто високі комісії фірм-посередників за пошук/управління/супровід купівлі тощо.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2023 10:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  V2 написав:1. Податок не на рівні ідей, а на рівні Податкового кодексу України:

Мені вже надіслали квитанції для сплати такого податку за 2022 і за 2023 роки з розрахунку 214 грн за гектар сільськогосподарських земель і 272 грн за гектар для обслуговування будинку в селі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 11 тра, 2023 04:53

  V2 написав:
  Shaman написав:були якісь ідеї з податку на землю, але поки на рівні ідей.


Думки щодо земельних ділянок.

1. Податок не на рівні ідей, а на рівні Податкового кодексу України:
ПКУ:
274.1. Ставка податку за земельні ділянки, у тому числі право на які фізичні особи мають як власники земельних часток (паїв), нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель - не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

2. Цінність має певний масив, а не одна-дві ділянки десь посередині чи на окраїні.
Кому ви їх будете здавати в оренду, якщо не влаштує плата діючого орендаря?!

3. Як на мене, надто високі комісії фірм-посередників за пошук/управління/супровід купівлі тощо.

тобто зараз податки невеликі.

наразі будь-яке поле зараз - це строкатий набір ділянок. й поки що це така реальність. якщо не влаштує - дивіться, я не кажу, що ця інвестиція легка - але порівняно з нерухомістю (треба було там закидати). по-перше договори довгострокові - на роки. по-друге - конкуренція є - якщо хтось буде надто нахабний - поруч вже будуть агенти від іншого орендаря.

це інвестиція не в стилі зняти сливки - а довгостроковий гарантований дохід - може й не найліпший в якись роки, але гарантований на протязі років

а бачите, є вже фірми посередники. гадаю майбутне за фірмами, які як раз будуть збирати великі паї - але поки що це ще не дозволено
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 11 тра, 2023 09:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:це інвестиція не в стилі зняти сливки - а довгостроковий гарантований дохід - може й не найліпший в якись роки, але гарантований на протязі років
не боїтеся майбутніх інспекцій, які визнають неналежне утримання та супроводження ділянок і примусове вилучення назад до громади?
Єдиної держави нема, є купа громад, зі своїм баченням ситуації на місці .
Хтось купує ділянки на Місяці, чи на Марсі - то вже дійсно інвестиція на роки.
Goodman
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