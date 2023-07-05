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Інвестування у землю
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Додано: Вів 04 лип, 2023 23:13
Gastarbaiter написав: Shaman написав:
а загалом - є якийсь фермер, який зазвичай обробляє поле. але останні роки я щось не чув про оплату мішком борошна. до війни оренда землі була на рівні до 200 дол/га. чому так - та ж конкуренція - якщо хтось почне урізати оплату - так поруч зажди є конкурент, який готовий перехопити пай. землі в Україні не вистачало.
Просто цікаво: як це працює на практиці? Уявляю себе реакцію якогось менеджера з розвитку зімельного банку умовного Кернела. "Ало, вам півтора гектари не треба? Зараз під бурячками, але під соняшник теж піде. Де? Та тут недалеко, у сусідній з вами області.". Чи вони там друг через друга на поля виїздять? Полоса Кернела, полоса ще когось?
тут треба спец з с/г.
зазвичай одне поле обробляє одна компанія/фермер. нагадаю, наразі переважна більшість паїв поки що в оренді.
до речі кажуть, що ні на одному полі немає 100% власників - є бесхозні паї
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Shaman
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Додано: Сер 05 лип, 2023 00:12
Нагадало купівлю кімнати в квартирі. Начебто квадрати твої, але практично їх використовувати вкрай важко.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 05 лип, 2023 20:55
Невже немає нікого з досвідом покупки землі?
Спілкувався до війни з людиною, яка купляла по пару гектарів, так там було багато нюансів.
Свої нотаріуси з завищеним цінником, договори з агрохолдингами, варіанти пошуку для покупки землі, як купити землю та не мати змоги здати її в оренду. Було багато історій, але я вже не пам'ятаю все детально.
Може хтось напише пару історій з практики.
Ну й на ютубі на одному популярному каналі про інвестиції є відео про землю. Там якась не дуже прибуткова історія.
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RobinGood
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