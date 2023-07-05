RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Персональні інвестиції
/
Інвестування у землю

Інвестування у землю
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 23:13

  Gastarbaiter написав:
  Shaman написав:а загалом - є якийсь фермер, який зазвичай обробляє поле. але останні роки я щось не чув про оплату мішком борошна. до війни оренда землі була на рівні до 200 дол/га. чому так - та ж конкуренція - якщо хтось почне урізати оплату - так поруч зажди є конкурент, який готовий перехопити пай. землі в Україні не вистачало.

Просто цікаво: як це працює на практиці? Уявляю себе реакцію якогось менеджера з розвитку зімельного банку умовного Кернела. "Ало, вам півтора гектари не треба? Зараз під бурячками, але під соняшник теж піде. Де? Та тут недалеко, у сусідній з вами області.". Чи вони там друг через друга на поля виїздять? Полоса Кернела, полоса ще когось?

тут треба спец з с/г.

зазвичай одне поле обробляє одна компанія/фермер. нагадаю, наразі переважна більшість паїв поки що в оренді.

до речі кажуть, що ні на одному полі немає 100% власників - є бесхозні паї
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3737
З нами з: 29.09.19
Подякував: 452 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 00:12

Нагадало купівлю кімнати в квартирі. Начебто квадрати твої, але практично їх використовувати вкрай важко.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2615
З нами з: 26.02.18
Подякував: 629 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:55

Re: Інвестування у землю

Невже немає нікого з досвідом покупки землі?
Спілкувався до війни з людиною, яка купляла по пару гектарів, так там було багато нюансів.
Свої нотаріуси з завищеним цінником, договори з агрохолдингами, варіанти пошуку для покупки землі, як купити землю та не мати змоги здати її в оренду. Було багато історій, але я вже не пам'ятаю все детально.

Може хтось напише пару історій з практики.

Ну й на ютубі на одному популярному каналі про інвестиції є відео про землю. Там якась не дуже прибуткова історія.
RobinGood
 
Повідомлень: 51
З нами з: 01.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як інвестувати у землю
Ірина_ » Сер 02 лют, 2022 16:36
0 1487
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 лют, 2022 16:36
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1856)
05.07.2023 21:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.