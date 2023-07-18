RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Персональні інвестиції
/
Інвестування у землю

Інвестування у землю
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 23:13

  Gastarbaiter написав:
  Shaman написав:а загалом - є якийсь фермер, який зазвичай обробляє поле. але останні роки я щось не чув про оплату мішком борошна. до війни оренда землі була на рівні до 200 дол/га. чому так - та ж конкуренція - якщо хтось почне урізати оплату - так поруч зажди є конкурент, який готовий перехопити пай. землі в Україні не вистачало.

Просто цікаво: як це працює на практиці? Уявляю себе реакцію якогось менеджера з розвитку зімельного банку умовного Кернела. "Ало, вам півтора гектари не треба? Зараз під бурячками, але під соняшник теж піде. Де? Та тут недалеко, у сусідній з вами області.". Чи вони там друг через друга на поля виїздять? Полоса Кернела, полоса ще когось?

тут треба спец з с/г.

зазвичай одне поле обробляє одна компанія/фермер. нагадаю, наразі переважна більшість паїв поки що в оренді.

до речі кажуть, що ні на одному полі немає 100% власників - є бесхозні паї
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3851
З нами з: 29.09.19
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1089 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 00:12

Нагадало купівлю кімнати в квартирі. Начебто квадрати твої, але практично їх використовувати вкрай важко.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2642
З нами з: 26.02.18
Подякував: 630 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:55

Re: Інвестування у землю

Невже немає нікого з досвідом покупки землі?
Спілкувався до війни з людиною, яка купляла по пару гектарів, так там було багато нюансів.
Свої нотаріуси з завищеним цінником, договори з агрохолдингами, варіанти пошуку для покупки землі, як купити землю та не мати змоги здати її в оренду. Було багато історій, але я вже не пам'ятаю все детально.

Може хтось напише пару історій з практики.

Ну й на ютубі на одному популярному каналі про інвестиції є відео про землю. Там якась не дуже прибуткова історія.
RobinGood
 
Повідомлень: 54
З нами з: 01.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:56

Боротьба за гектари:
як зберегти земельний банк в умовах воєнного часу
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3674
З нами з: 14.09.13
Подякував: 930 раз.
Подякували: 1915 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як інвестувати у землю
Ірина_ » Сер 02 лют, 2022 16:36
0 1502
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 лют, 2022 16:36
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.