Інвестування у землю

Shaman написав:купляєш 100-200 га за 200-400 куо, й отримуєш 20-40 куо оренди на рік - тільки папери треба час від часу переоформлювати. але період відносно дешевої землі обмежений
Є в селі в мене 0,25 га землі, яка дісталась в спадок. Прийшов сусід і каже: "хочу на твоїй ділянці щось посадити, ціна 2500 грн в рік". Ну я думаю "краще ніж нічого" і кажу "Домовились, плати". А сусід "та це ти мені плати, за те, що на твоїй ділянці не будуть бур'яни рости."
Дешева спроба маніпуляції, розраховано на тих, кого реально турбує "а що люди скажуть" і чи не останні вони посадили картоплю
це схоже так, на правах реклами, чесно кажучи й не читав уважно. але гадаю питання все більш актуальне. земля може стати більш надійним інструментом, ніж нерухомість.
як там - найбільше отримують ті, хто першим вирішиться на нове?
З землею особливість, що зазвичай варіанти в інтернеті дуже переоцінені. Все ж це не дуже ліквідна нерухомість і люди якщо виставляють на продаж, то в надії на авось ставлять дуже високу ціну. А насправді хороші варіанти трапляються, якщо хтось має знайомого язикатого дядька в селі і той пройдеться по сусідам і запропонує купити ту землю, яку власники й не думали продавати, але насправді вона їм і не потрібна
П.с. У мене в бабусі в селі так майже всю землю фірми пов'язані з Аваковим повикупали майже за безцінь - найняли зазивал і ті пройшлись по селу. Правда це ще було до зняття мораторію, але й оренда на строк 15-49 років - це майже те саме в межах людського життя
це схоже так, на правах реклами, чесно кажучи й не читав уважно. але гадаю питання все більш актуальне. земля може стати більш надійним інструментом, ніж нерухомість.
як там - найбільше отримують ті, хто першим вирішиться на нове?
З землею особливість, що зазвичай варіанти в інтернеті дуже переоцінені. Все ж це не дуже ліквідна нерухомість і люди якщо виставляють на продаж, то в надії на авось ставлять дуже високу ціну. А насправді хороші варіанти трапляються, якщо хтось має знайомого язикатого дядька в селі і той пройдеться по сусідам і запропонує купити ту землю, яку власники й не думали продавати, але насправді вона їм і не потрібна
варіант з дядьком - це коли якийсь холдинг чи фермер викуповує землі там, де працює.
але є приклад, як людина потроху збирає клаптики в різних кутках країни, бо поки що в нас напевне й немає жодного поля, щоб було в одних руках. так от, й ціни ринкові, й документи по пошті обмінюються. тобто якщо розібратися, то не надто складна процедура. але так, загалом ця людина в курсі сг, й знається на деталях.
Shaman написав:варіант з дядьком - це коли якийсь холдинг чи фермер викуповує землі там, де працює.
але є приклад, як людина потроху збирає клаптики в різних кутках країни, бо поки що в нас напевне й немає жодного поля, щоб було в одних руках. так от, й ціни ринкові, й документи по пошті обмінюються. тобто якщо розібратися, то не надто складна процедура. але так, загалом ця людина в курсі сг, й знається на деталях.
По пошті - це вже якийсь перебір. Треба бути на місці, щоб побачити що за земля, в якому стані, які грунти, що вирощували на ній, а ще під'їзні дороги важливі, сусіди і тп. Просто купити, щоб було, то може й можна по пошті. А ліквідне - то найкращі варіанти все ж через дядька)
Shaman написав:варіант з дядьком - це коли якийсь холдинг чи фермер викуповує землі там, де працює.
але є приклад, як людина потроху збирає клаптики в різних кутках країни, бо поки що в нас напевне й немає жодного поля, щоб було в одних руках. так от, й ціни ринкові, й документи по пошті обмінюються. тобто якщо розібратися, то не надто складна процедура. але так, загалом ця людина в курсі сг, й знається на деталях.
По пошті - це вже якийсь перебір. Треба бути на місці, щоб побачити що за земля, в якому стані, які грунти, що вирощували на ній, а ще під'їзні дороги важливі, сусіди і тп. Просто купити, щоб було, то може й можна по пошті. А ліквідне - то найкращі варіанти все ж через дядька)
в переважній більшості всі ці паї хтось обробляє. й буде далі обробляти. тому що вирощували - то таке . напевне більш актуально, на якому полі ця ділянка, якість цього поля й хто саме обробляє - чи великі холдинги, чи якийсь дрібний фермер й чи немає суперечок по цьому полю. у великих холдингах поставлена робота по документообігу по оренді землі.
The_Rebel якщо у Вас в планах самостійно займатись обробкою, закупити техніки, найняти людей і повністю керувати процесом, то так, дійсно, по пошті це нереально. А якщо земля розглядається як актив, що приносить доволі прогнозований дохід, то це можна зробити, "не встаючи зі стула". Майже вся земля, що зараз обробляється, знаходиться в оренді. Поточний орендар має право переважної купівлі землі за узгодженою з продавцем ціною. І тільки в тому випадку, якщо він не хоче/не готовий купувати, ви можете її придбати. І договір оренди в такому випадку у нього продовжує діяти на тих умовах, які були з попереднім власником. Тобто, придбавши землю, ви отримуєте її разом з орендарем, який займається обробкою. Як правило, у нього акумульовано багато таких паїв. І ви приймаєте вже деякі "стандартні" умови.