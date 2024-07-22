Інвестування у землю

Як зміниться ціна на землю в Україні: експерти дали прогноз
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Додано: Сер 30 жов, 2024 15:43
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Як зміниться ціна на землю в Україні: експерти дали прогноз
Додано: Сер 27 лис, 2024 17:46
Як заробити на землі
Ринок землі в Україні є однією з найстійкіших інвестицій в умовах війни. Про особливості інвестицій в землю, де сьогодні не можна купити землю та про потенційну прибутковість землі на інвестиційній конференції “Жити на відсотки” ми запитали в експерта із земельних інвестицій, автора проєкту ҐРУНТОВНО Сергія Крамаренка.
00:00 🔵 Вступ
00:40 🔵 Українці інвестують в землю попри війну
01:04 🔵 Інвестиції в землю - гарантовані прибутки і мінімум ризику в умовах війни
01:43 🔵 В зоні бойових дій землю не продають
02:22 🔵 Де ж безпечно сьогодні купувати землю
02:32 🔵 Яка ситуація з землею у південних регіонах країни
03:09 🔵 Неймовірний потенціал інвестицій в землю. Вартість гектару може досягати 9 тисяч доларів за гектар
04:22 🔵 Приватизація паїв не впливає на ринок і ціну землі
04:38 🔵 Особливості комерційного ринку землі та відмінності з аграрним земельним ринком
05:44 🔵 Основні витрати при купівлі землі
06:05 🔵 Чи кредитують банки під заставу землі
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