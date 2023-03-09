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Ставки не зростають: під який
відсоток можна розмістити...

Ставки не зростають: під який відсоток можна розмістити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 тра, 2023 17:56

Ставки не зростають: під який відсоток можна розмістити...

Пропонуємо до обговорення:
У квітні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,3% річних. Це на 0,1 в.п. нижче, ніж місяцем раніше.

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Ставки не зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку
R2
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