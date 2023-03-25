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8 непотрібних програм, через
які “підвисає” Windows

8 непотрібних програм, через які “підвисає” Windows
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 тра, 2023 10:06

8 непотрібних програм, через які “підвисає” Windows

Пропонуємо до обговорення:
Сучасні користувачі часто скаржаться на те, що їхній ПК підвисає.

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8 непотрібних програм, через які “підвисає” Windows
R2
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