У квітні поточного року дещо погіршилося виконання плану щодо власних доходів Пенсійного фонду від ЄСВ, розподіленого на пенсійне страхування.
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План щодо доходів дещо погіршився: у Раді оцінили стан Пенсійного фонду
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Додано: Суб 13 тра, 2023 10:42
План щодо доходів дещо погіршився: у Раді оцінили стан...
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Дивися повний текст
План щодо доходів дещо погіршився: у Раді оцінили стан Пенсійного фонду
Додано: Суб 13 тра, 2023 10:42
Пока в ПФ взносы будут платить только бедные (платят только с з/пл до 12 минимальных), ПФ всегда будет убыточным!
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