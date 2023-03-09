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План щодо доходів дещо погіршився:
у Раді оцінили стан...

План щодо доходів дещо погіршився: у Раді оцінили стан...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 тра, 2023 10:42

План щодо доходів дещо погіршився: у Раді оцінили стан...

Пропонуємо до обговорення:
У квітні поточного року дещо погіршилося виконання плану щодо власних доходів Пенсійного фонду від ЄСВ, розподіленого на пенсійне страхування.

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План щодо доходів дещо погіршився: у Раді оцінили стан Пенсійного фонду
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 тра, 2023 10:42

Пока в ПФ взносы будут платить только бедные (платят только с з/пл до 12 минимальных), ПФ всегда будет убыточным!
Alexnik
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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