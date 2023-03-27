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Які підприємці можуть
скористатися спрощеним режимом...

Які підприємці можуть скористатися спрощеним режимом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 тра, 2023 15:39

Які підприємці можуть скористатися спрощеним режимом...

Пропонуємо до обговорення:
Влітку минулого року підприємці отримали можливість працювати в спрощеному режимі регулювання трудових відносин, що запроваджений для малого і середнього підприємництва.

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Які підприємці можуть скористатися спрощеним режимом регулювання трудових відносин
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 тра, 2023 15:39

Без скасування обов'язкових сімулякрів а саме колдоговорів, як вимагають письмовий, всі ці спрощення фікція.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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