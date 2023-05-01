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2000 франків: Швейцарія
надає українцям гроші на...

2000 франків: Швейцарія надає українцям гроші на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 тра, 2023 17:49

2000 франків: Швейцарія надає українцям гроші на...

Пропонуємо до обговорення:
Хто може отримати ці кошти і як відмовитися від прихистку у Швейцарії, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на офіційні документи від швейцарської влади та коментар Марини Гоменюк – українки, яка зараз проживає в цій країні.

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2000 франків: Швейцарія надає українцям гроші на повернення додому
R2
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